Pick up y compacto chocan por alcance

Dos vehículos siniestrados y la vialidad semiobstruida fueron el saldo de un accidente sucedido en la mañana del jueves, al oriente del municipio de Cintalapa. Según los primeros informes, se trató de un impacto por alcance.

Trascendió que minutos antes de las 11:00 horas, usurarios del tramo carretero Cintalapa-Jiquipilas habrían reportado el percance que involucraba un automóvil compacto Chevrolet Spark, de una empresa de telecomunicaciones, el cual se estrelló en una camioneta Dodge RAM de color gris y esta en un tercer vehículo que se retiró al resultar con afectaciones mínimas en la carrocería.

Presunta distracción

El personal de la Guardia Estatal Preventiva se constituyó al kilómetro 78, en donde al conversar con los operadores señalaron que el presunto responsable chocó por alcance justo cuando se acercaban al área de reductores de velocidad, al parecer por una posible distracción.

Finalmente, se descartaron personas lesionadas y solicitaron el apoyo del personal de plataforma que minutos más tarde retiraron las unidades luego de la asistencia de las agencias de seguro; asimismo, los conductores mantuvieron un diálogo respetuoso hasta la llegada de las autoridades.