Pierde el control por un animal que se le atravesó

Tras sufrir un accidente en la carretera a la altura del crucero de la colonia Nuevo Paraíso, en el municipio de Ocosingo, un motociclista quedó lesionado. Esto se originó debido a que un animal se atravesó inesperadamente en su camino.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor se dirigía hacia su domicilio cuando de manera repentina un animal cruzó la vialidad, provocando que perdiera el control de la motocicleta y terminara derrapando sobre la cinta asfáltica.

Inesperada aparición

Personas que presenciaron el percance señalaron que el motociclista circulaba con precaución y no manejaba a exceso de velocidad; sin embargo, la aparición inesperada del animal le impidió reaccionar a tiempo para evitar el impacto y la caída.

Tras esto, los ciudadanos solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia. Elementos del Departamento de Bomberos acudieron al llamado, aunque al arribar encontraron que paramédicos de Protección Civil ya brindaban atención prehospitalaria al herido.

Luego de estabilizarlo en el lugar de los hechos, los socorristas trasladaron al motociclista a un hospital para una valoración médica más completa y descartar lesiones de gravedad derivadas del accidente.

Mientras tanto, elementos de la Policía Municipal acudieron para resguardar el área y coordinar el tránsito vehicular, evitando otro incidente mientras se realizaban las labores de auxilio.

Autoridades exhortaron a los conductores a extremar precauciones al circular por carreteras y zonas cercanas a comunidades, debido a la constante presencia de animales sobre la vía.