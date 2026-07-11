Pierde la vida al caer al fondo de barranco

Una persona del sexo masculino perdió la vida a orilla de un barranco situado en la colonia Las Casitas, en la capital chiapaneca, durante la tarde del viernes, luego de una violenta caída al fondo.

El hallazgo fue realizado cerca de las 14:25 horas. Los agentes policiacos municipales se presentaron con rapidez a la avenida 8 y esquina con la Calzada al Sumidero, tras el reporte recibido al número de emergencias 9-1-1.

Al llegar les informaron que una persona de aproximadamente 50 años de edad se encontraba con múltiples lesiones y presuntamente inconsciente. Los oficiales solicitaron el apoyo de una ambulancia.

No pudieron salvarlo

En minutos arribó una cuadrilla de socorristas que le proporcionó la atención médica; tras la valoración, se dio a conocer que el individuo ya no contaba con signos vitales.

Por otro lado, los uniformados mencionaron que el hombre había sufrido una caída en el fondo del barranco. Al lograr salir, vecinos de la zona pidieron ayuda a las autoridades y en lo que llegaban, el sujeto se desplomó.

Al dar las 15:20 horas, personal de la Dirección de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE) hicieron las diligencias correspondientes y el posterior levantamiento del cadáver para trasladarlo al Servicio Médico Forense (Semefo).