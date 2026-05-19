Pierde la vida al caer en un pozo artesiano

Una persona perdió la vida la tarde del lunes luego de caer al interior de un pozo mientras presuntamente realizaba labores en un rancho ubicado en la zona noroeste del municipio de Cintalapa, hecho que generó una intensa movilización de cuerpos de emergencia y habitantes del sector.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió minutos antes de las 14:00 horas en un predio localizado entre las colonias Jacinto Tirado y Emiliano Zapata.

Los trabajadores y ciudadanos solicitaron el apoyo de Protección Civil tras percatarse de que un hombre había caído al fondo de un pozo.

Murió rumbo al hospital

Elementos de Protección Civil acudieron rápidamente al lugar y, al realizar la valoración de la escena, confirmaron que el pozo tenía una profundidad aproximada de entre 10 a 15 metros, situación que dificultaba las maniobras de rescate.

Debido a ello, fue necesaria la intervención del Cuerpo de Bomberos, cuyos elementos implementaron un operativo especializado para descender y rescatar al afectado, quien en ese momento aún presentaba signos vitales.

Luego de varios minutos de labores, el sujeto fue extraído y trasladado de inmediato hacia la cabecera municipal con la intención de ingresarlo al Hospital Básico Comunitario para recibir atención médica urgente.

Sin embargo, durante el trayecto la víctima dejó de reaccionar y minutos más tarde se confirmó que ya no contaba con signos vitales, debido a las severas lesiones sufridas tras la caída.

Hasta el momento, la identidad del hoy fallecido no ha sido revelada oficialmente y permanece en calidad de desconocido.

Trascendió que el cadáver sería trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley y quedar en espera de que familiares acudan a identificarlo y reclamarlo.

Autoridades correspondientes iniciaron las diligencias para esclarecer las circunstancias del percance y determinar cómo ocurrió la caída al interior del pozo.