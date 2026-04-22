Pierde la vida chofer de combi al ser atacado

Recostado sobre el asiento quedó el chofer de una combi de transporte público en modalidad de colectivo al ser atacado a balazos en la colonia Palmeras, al sur de la ciudad de Tapachula, y resultar con dos heridas que lo dejaron grave y más tarde perdió la vida.

Los hechos ocurrieron la tarde del martes, cuando Norby “N” (52 años) se encontraba estacionado esperando pasaje arriba de la unidad de la ruta Palmeras-Centro, con número económico 09, lo que provocó una fuerte movilización de los cuerpos de seguridad y de emergencia.

Hechos

De acuerdo con los reportes, sujetos que presuntamente se desplazaban en una camioneta negra le dispararon en varias ocasiones, recibiendo un impacto de bala a la altura del tórax y otro en el brazo derecho.

Los responsables se dieron a la fuga con rumbo desconocido, mientras que otros choferes de combis y vecinos lo auxiliaron, así que pidieron la presencia de los cuerpos de emergencia y de seguridad.

Fueron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana quienes acudieron y le brindaron auxilio para luego trasladarlo al hospital Nueva Frontera del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en donde su estado de salud se reportó como grave, pero posteriormente se informó que falleció.

Elementos de las corporaciones policiacas acudieron al lugar y acordonaron la zona, en donde localizaron al menos tres casquillos percutidos de un arma del calibre .9 milímetros.

Asimismo, se desplegó un amplio operativo de búsqueda de los responsables, aunque no se tienen reportes de personas detenidas hasta el momento.

Por estos hechos fue abierta una carpeta de investigación por el delito de tentativa de homicidio.