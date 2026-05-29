Pierde la vida electrocutado al cambiar el cableado

El jueves un empleado de una empresa de televisión por cable perdió la vida al recibir una descarga eléctrica, mientras llevaba a cabo trabajos de mantenimiento en la carretera Huixtla-Ingenio Azucarero.

De acuerdo con el reporte recibido en los números de emergencias, Héctor “N” (53 años), originario de Veracruz, se encontraba cambiando cableado en la zona.

Descuido

Se dio a conocer que el trabajador en un descuido hizo contacto con los cables de alta tensión eléctrica, lo que le provocó una fuerte descarga que además lo hizo caer varios metros.

Su compañero, identificado con el nombre de Carlos Israel “N”, explicó que habían colocado dos escaleras para subir material al poste, cuando de manera sorpresiva se dio el fatal incidente.

De inmediato fue solicitado el apoyo de paramédicos de Protección Civil, quienes al revisarlo determinaron que el empleado de la empresa de televisión por cable ya no contaba con signos vitales.

Por ello, acudieron elementos de las policías estatales y municipal quienes acordonaron el área en lo que personal de Servicios Periciales procedía al levantamiento del cadáver para su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo).

Otros empleados de la empresa acudieron al sitio, aunque se dijo que sus familiares tendrán que presentarse a identificar el cuerpo para poder reclamarlo y darle sepultura conforme a sus costumbres.

Las autoridades competentes abrieron la carpeta de investigación correspondiente, aunque se trató de un accidente laboral.