Pierde la vida empleado de Cometra en choque

Un trabajador sin vida y otro con lesiones de consideración, fueron el saldo de un accidente carretero sucedido sobre la vía de comunicación de Ixtapa, a la altura del tramo El Escopetazo-Chiapa de Corzo.

Eran aproximadamente las 20:55 horas cuando agentes de la Guardia Nacional (GN) se movilizaron al lugar de los hechos para tomar conocimiento tras haber recibido el reporte al 9-1-1.

Colisión

Ahí, informaron que un transporte de valores Cometra se desplazaba al momento en que una fuerte lluvia caía en la zona.

Sin embargo, el chofer —identificado presuntamente como Daniel “N” (28 años)— perdió el control del volante y la unidad se estampó contra la guarnición, resultando con laceraciones en el rostro y contusiones en varias partes del cuerpo.

Por otra parte, su acompañante de aproximadamente 40 años de edad no corrió con las misma suerte y terminó muriendo al interior de la unidad blindada.

Los paramédicos de Protección Civil (PC) arribaron y procedieron a brindarle los primeros auxilios al lesionado; posteriormente de estabilizarlo y valorarlo, determinaron que no era necesario llevarlo a un hospital.

Más tarde, personal de la Dirección de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE) llevaron a cabo las diligencias correspondientes y el levantamiento del cadáver para trasladarlo al Servicio Médico Forense.

Finalmente, una grúa con plataforma se encargó de remolcar la unidad blindada de la marca Ford y remitirla al corralón en turno.