Pierde la vida motorista en el libramiento Sur

El exceso de velocidad y una mala maniobra se combinaron para provocar un fatal accidente. Un joven motociclista perdió el control del manubrio y derrapó sobre el libramiento Sur, a la altura de la carretera a Villaflores en la capital Tuxtla Gutiérrez, costándole la vida al final.

Eran aproximadamente las 15:20 horas del domingo cuando elementos de Tránsito y Vialidad Municipal tuvieron conocimiento del percance tras recibir el reporte al número de emergencias 9-1-1, por lo que se movilizaron al carril de poniente a oriente de la vía rápida.

Ayuda tardía

Al llegar localizaron a un motociclista tirado sobre el asfalto, quien tenía múltiples lesiones en las extremidades y en la cabeza; aparentemente estaba inconsciente.

Por ello, solicitaron la presencia de los cuerpos de socorro y fue hasta 40 minutos después que se movilizó una cuadrilla de paramédicos, quienes le brindaron los primeros auxilios y lo valoraron; después, señalaron que la persona ya no contaba con signos vitales.

Ante esto, se dispusieron a cubrir el cadáver con una sábana quirúrgica, en espera del arribo de los peritos.

Exceso de velocidad

Por otro lado, los oficiales mencionaron que el motociclista circulaba a exceso de velocidad y que al perder el control se estampó contra la guarnición, después derrapó.

Debido al brutal impacto, la cabeza del sujeto sufrió graves lesiones, resultando con traumatismo craneoencefálico severo, lo cual le terminó costando la vida.

Más tarde, personal de la Dirección de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE) llevaron a cabo las pesquisas correspondientes y finalmente el levantamiento del cuerpo para trasladarlo al Servicio Médico Forense (Semefo).