Pierde las manos por agresión de su esposo

Una joven mujer perdió ambas manos al sufrir la agresión de su pareja en el municipio de Cintalapa. El trágico hecho consternó a propios y extraños, notificando a las autoridades para el apoyo hacia la afectada y la pronta captura del señalado como presunto culpable.

Trascendió que minutos después de las 16:00 horas, la base de Protección Civil recibió el reporte acerca de una persona del sexo femenino que había sido lesionada con un machete, además de presentar una abundante hemorragia a la altura de la cabeza, en los brazos y muñecas.

Le brindan atención médica

Al arribar los socorristas a la colonia Los Manguitos hicieron contacto con los reportantes, brindando la atención prehospitalaria a Ana “N” (27 años) quien presentaba la amputación de dos extremidades más golpes en la cabeza, provocando el rápido traslado hacia el hospital del IMSS-Bienestar.

Versiones extraoficiales señalaron que en el hogar donde sucedió el conflicto marital, el furibundo individuo comenzó a atacar con el arma blanca a su cónyuge hasta dejarla sin manos y con una lesión considerable en la cabeza, para después darse a la fuga de inmediato.

Finalmente, familiares de la víctima llegaron al centro médico donde dieron a conocer más detalles a las autoridades para iniciar la búsqueda del sujeto y presentarlo ante el juez en turno, quien determinará su situación legal cuando sea detenido.