Pierde tres dedos en un incidente doméstico

Lo que comenzó como un convivio familiar terminó en una emergencia médica durante la madrugada del viernes, luego de que un hombre de 44 años de edad sufriera la amputación traumática de tres dedos de una mano en un accidente ocurrido al interior de una vivienda en la colonia El Vergel, ubicada en la capital chiapaneca.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron alrededor de las 01:20 horas sobre la avenida 18 y calle Flamboyán, donde vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar gritos de auxilio y percatarse de la movilización dentro de un domicilio particular.

Al sitio acudieron elementos de corporaciones policiacas municipales y estatales, quienes confirmaron que una persona del sexo masculino identificada como Jorge “N”, había sufrido una grave lesión luego de que tres de sus dedos quedaran prensados accidentalmente con la puerta de la vivienda.

La fuerte compresión provocó la amputación de las extremidades, generando una intensa hemorragia y momentos de angustia entre los familiares y asistentes al convivio.

Ante la gravedad del caso, se solicitó de inmediato el apoyo de paramédicos, quienes arribaron minutos después para brindarle los primeros auxilios.

Los socorristas de la Cruz Roja Mexicana pudieron controlar la hemorragia, estabilizar al lesionado y prepararlo para su traslado urgente a un hospital, donde especialistas valorarían las posibilidades de una intervención reconstructiva y la magnitud de las lesiones.

De manera paralela, familiares recuperaron los dedos amputados y los colocaron en una bolsa con hielo, siguiendo recomendaciones básicas de preservación, con la esperanza de que pudieran ser reimplantados mediante un procedimiento quirúrgico.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente si existe viabilidad médica para intentar salvar las extremidades.

Elementos de seguridad permanecieron algunos minutos en la escena para tomar conocimiento de lo ocurrido y brindar recomendaciones a las personas congregadas, antes de retirarse del lugar una vez controlada la emergencia.

El hecho causó una fuerte impresión entre vecinos de la colonia, quienes observaron la intensa movilización de ambulancias y patrullas durante la madrugada.