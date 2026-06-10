Posible corto causa incendio en carnicería

Durante la tarde del martes, un incendio registrado en un edificio ubicado en pleno centro de Tapachula generó momentos de tensión entre comerciantes, trabajadores y transeúntes, además de una importante movilización de cuerpos de emergencia y corporaciones de seguridad.

El siniestro se dio en el segundo nivel de un inmueble donde se encuentra la carnicería El Jarocho, localizada sobre la 12.ª avenida Norte entre la 13.ª y 17.ª calle Poniente.

Fueron ciudadanos y comerciantes de la zona quienes alertaron a los números de emergencia al observar una densa columna de humo que salía del edificio.

Tras el reporte, elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar junto con integrantes del Club de Auxilio y Rescate de Chiapas (Carch), Halcones Rojos, Policía Municipal y corporaciones de seguridad estatal, quienes coordinaron las labores para controlar la emergencia.

A su llegada, los rescatistas iniciaron las maniobras de combate al fuego y evacuaron de manera preventiva a personas que se encontraban en inmuebles cercanos.

Debido a la ubicación del establecimiento, en una zona de alta actividad comercial, el incidente generó preocupación entre comerciantes y peatones.

Luego de varios minutos de trabajo, los “tragahumo” lograron sofocar las llamas y evitar que se propagaran a negocios y viviendas contiguas, lo que pudo haber provocado daños de mayor magnitud.

Las autoridades acordonaron el perímetro mientras se realizaban las labores de enfriamiento e inspección del inmueble para descartar riesgos adicionales. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas ni intoxicadas por inhalación de humo.

De manera preliminar, se presume que un posible cortocircuito pudo haber originado el siniestro; sin embargo, serán los peritajes los que determinen con precisión las causas.

Los daños fueron únicamente materiales y se estima que las pérdidas económicas ascienden a varios miles de pesos.

Las autoridades exhortaron a propietarios de negocios y viviendas a revisar periódicamente sus instalaciones eléctricas para prevenir este tipo de incidentes.