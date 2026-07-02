Protagonizan choque colectivo y unidad del INM

Una combi del transporte público y una Urvan propiedad del Instituto Nacional de Migración (INM) protagonizaron un fuerte choque este miércoles sobre el tramo carretero de la salida de Huixtla hacia Tapachula, dejando por fortuna solo daños materiales.

De acuerdo con el reporte, una unidad de la empresa de transportes Paulino Navarro y la del INM se desplazaban con dirección a Tapachula, cuando a la altura de las instalaciones del plantel del Conalep se dio el impacto.

Puro susto

Tanto los pasajeros del colectivo como los agentes federales migratorios resultaron ilesos, solamente con crisis nerviosa, aunque fueron atendidos por paramédicos que acudieron al lugar.

Elementos de la Guardia Estatal Vial Preventiva se hicieron cargo de iniciar las diligencias para determinar las causas del accidente y deslindar las responsabilidades.

Los daños materiales ascienden a varios miles de pesos, aunque se dijo que las empresas aseguradoras de ambas unidades se harían cargo de cubrir las afectaciones.