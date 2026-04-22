Queda con las llantas al aire luego de colisionar

Daños materiales por varios miles de pesos dejó como saldo un fuerte accidente, en el que uno de los vehículos involucrados terminó volcado, esto en el municipio de Tapachula.

Los hechos se registraron sobre la 9.ª avenida Sur par vial, a la altura de plaza Galerías, lo que movilizó a los cuerpos de emergencia y de seguridad que atendieron a dos personas, entre ellos un menor de edad, que afortunadamente solo sufrieron crisis nerviosa.

Exceso de velocidad

Se dijo que el vehículo se desplazaba de sur a norte, pero al parecer por el exceso de velocidad el conductor impactó a una camioneta Mazda y por ello, al perder el control terminó volcado.

En esta unidad al parecer iban cuatro personas que resultaron ilesas, dos de las cuales abandonaron el lugar y dos —el conductor y un menor de edad— esperaron que llegaran las autoridades y los servicios de emergencia.

Estos solo presentaban crisis nerviosa a causa del percance, aunque no hubo necesidad de su traslado a un hospital, según lo determinaron los paramédicos de Protección Civil de Cacahoatán que pasaban por la zona al momento del percance y procedieron a brindar auxilio a los involucrados.

Las autoridades competentes tomaron conocimiento de los hechos, determinando que los daños materiales ascendieron a varios miles de pesos.

La unidad volcada fue levantada con el apoyo de una grúa para ser trasladada a un corralón oficial.

Asimismo, se determinaría la situación legal del conductor ya que presuntamente había ingerido bebidas alcohólicas.