Queda herido luego de accidentarse en moto

Un joven motociclista terminó con diversas lesiones la tarde del sábado luego de protagonizar un accidente de tránsito sobre la 4.ª Sur, entre 2.ª y 3.ª Oriente, en la colonia ampliación Terán de Tuxtla Gutiérrez.

De acuerdo con los primeros reportes, un presunto corte de circulación habría originado el percance.

El incidente fue reportado cerca de las 15:55 horas, momento en que automovilistas y vecinos de la zona alertaron a las autoridades sobre un motorista que permanecía tendido sobre la cinta asfáltica, con visibles golpes en distintas partes del cuerpo.

Elementos de Tránsito y Vialidad Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y coordinar la circulación vehicular, mientras solicitaban la intervención de cuerpos de emergencia para brindar atención al lesionado.

Minutos más tarde arribaron paramédicos de Protección Civil del Estado, quienes le proporcionaron atención prehospitalaria, estabilizándolo en el sitio antes de trasladarlo a un hospital, donde recibiría atención médica especializada para descartar lesiones de mayor gravedad.

De acuerdo con la versión preliminar de las autoridades, el accidente se habría desencadenado cuando un automovilista realizó un presunto corte de circulación, obligando al motociclista a maniobrar bruscamente.

Esto provocó que perdiera el control del manubrio y terminara impactándose contra la guarnición.

Después de realizar las diligencias correspondientes, una grúa con plataforma retiró las unidades involucradas y las trasladó al corralón en turno.