Recibe descarga eléctrica arriba de edificio

Un trabajador de una empresa de cable resultó gravemente lesionado tras sufrir una descarga eléctrica mientras laborada en un edificio ubicado en el barrio de Quinta San Martín, en San Cristóbal de Las Casas.

El empleado ronda los 38 años de edad. Tras el hecho, cuerpos de primeros auxilios y seguridad se movilizaron para rescatar al hombre que aún permanecía en la parte alta del edificio.

De acuerdo con la información oficial, fue necesario bajar las cuchillas de los cables de alta tensión, para descender a la persona para su atención y trasladarla a un hospital de la colonia ciudad.

Personal de Bomberos, así como de Protección Civil (PC) de seguridad laboraron por varios minutos para rescatar el trabajador.

La autoridad precisó que el hecho ocurrió en la parte alta del arco de bienvenida del fraccionamiento Bosques de Betania, ubicado sobre el tramo carretero estatal San Cristóbal-San Juan Chamula, en el barrio de la Quinta San Martín.