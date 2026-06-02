Rescatan a atrapadas en rueda de la fortuna

Momentos de tensión se vivieron durante las actividades de la Feria de Arriaga luego de que dos mujeres quedaran atrapadas en una situación de riesgo al inclinarse la canastilla de una rueda de la fortuna, mientras la atracción se encontraba funcionando.

De acuerdo con testimonios de personas que presenciaron el hecho, el incidente se dio cuando las dos ocupantes disfrutaban del juego mecánico y, por causas que serán determinadas por las autoridades y responsables de la atracción, la canastilla perdió estabilidad y quedó parcialmente volteada.

La situación provocó alarma entre los asistentes, quienes observaron cómo las féminas permanecían sujetas a la estructura mientras la rueda de la fortuna era detenida de manera inmediata por los operadores para evitar consecuencias mayores.

Tras activarse los protocolos de emergencia, al sitio acudieron elementos de Protección Civil (PC), personal de seguridad y efectivos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), quienes coordinaron las maniobras de rescate para garantizar la integridad de las ocupantes.

Luego de varios minutos de trabajo, los rescatistas lograron acceder a la canastilla y poner a salvo a ambas mujeres, quienes fueron descendidas de forma segura ante la mirada de decenas de personas congregadas en el área.

Paramédicos realizaron una valoración preventiva a las involucradas para descartar lesiones. Los primeros reportes señalan que ninguna presentó heridas de gravedad ni requirió traslado a un hospital.

El hecho generó expectación entre los asistentes a la feria y motivó la intervención de las autoridades para verificar las condiciones de operación de la atracción mecánica y garantizar la seguridad de los usuarios.

El incidente concluyó sin consecuencias mayores gracias a la rápida actuación de los cuerpos de emergencia y del personal encargado de la atracción.