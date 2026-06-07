Rescatan a atrapados en creciente de río

Elementos de Protección Civil Municipal (PC) intervinieron rápidamente y rescataron a tres personas que quedaron atrapadas por el aumento repentino del caudal del río Pijijiapan, mientras disfrutaban de actividades recreativas en la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, la emergencia se originó cuando una creciente súbita sorprendió a los visitantes, impidiéndoles regresar a un lugar seguro.

La situación fue reportada a las autoridades, quienes activaron de inmediato un operativo de auxilio para salvaguardar la integridad de los afectados.

Luego de arribar al sitio, los rescatistas implementaron maniobras especializadas para poner a salvo a los tres ciudadanos, quienes permanecían aislados debido a la fuerza de la corriente.

Gracias a la coordinación y rápida respuesta de los cuerpos de emergencia, el rescate concluyó de manera exitosa sin que se registraran pérdidas humanas.

Una vez en tierra firme, las personas fueron valoradas por personal de emergencia para descartar lesiones o afectaciones derivadas del incidente. Posteriormente se informó que se encontraban en buenas condiciones de salud y fuera de peligro.

Ante este tipo de incidentes, las autoridades reiteraron el llamado a la población para extremar precauciones durante la temporada de lluvias, en especial al visitar ríos, arroyos y otros cuerpos de agua que pueden incrementar su nivel de manera repentina debido a las precipitaciones registradas en zonas altas.

Asimismo, recomendaron mantenerse atentos a los avisos meteorológicos y evitar ingresar a corrientes de agua cuando existan pronósticos de tormentas o lluvias intensas, con el fin de prevenir percances y situaciones de riesgo.