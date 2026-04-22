Rescatan a hombre al caer a un barranco

Una persona del sexo masculino resultó con diversas lesiones luego de caer al fondo de un barranco en el ejido Copoya, hecho que movilizó a corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia durante la mañana del martes en la demarcación de la capital chiapaneca.

Alerta por lesionado

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente fue notificado alrededor de las 09:10 horas cuando ciudadanos alertaron a las autoridades sobre la presencia de una persona atrapada en el fondo de un barranco, sin posibilidad de salir por sus propios medios.

Al arribar al sitio, elementos de la Policía Municipal confirmaron que se trataba de un hombre que se encontraba lesionado, quien pedía ayuda a gritos y manifestaba intenso dolor, principalmente en la cadera, lo que le impedía ponerse de pie.

Ante esta situación, los uniformados solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia a través del sistema C5, por lo que en cuestión de minutos se movilizaron paramédicos de Protección Civil Municipal para atender el caso.

Ya en el lugar, los rescatistas implementaron un operativo especializado utilizando cuerdas y una tabla rígida para descender hasta donde se encontraba el herido.

Lo sacaron del fondo

Después de aproximadamente 20 minutos de intensas maniobras, lograron estabilizarlo y subirlo a la superficie de manera segura.

Una vez en terreno firme, el sujeto recibió atención prehospitalaria, siendo inmovilizado para evitar complicaciones mayores debido a la posible gravedad de sus lesiones.

Posteriormente, fue trasladado al hospital general Dr. Gilberto Gómez Maza, donde quedó bajo observación médica y se le realizarían radiografías para descartar fracturas.

Las autoridades no precisaron cómo ocurrió la caída, por lo que se espera que en las próximas horas se obtengan mayores detalles.