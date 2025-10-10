Sale del camino con una carga de palma de aceite

Una aparente falla mecánica provocó la volcadura de un camión de carga sobre la carretera federal Palenque-Ocosingo, dejando como saldo daños materiales considerables y una persona lesionada, la tarde del jueves.

Se descontroló

De acuerdo con la información recabada, el percance ocurrió en el tramo comprendido entre las comunidades San Miguel y Ruiz Cortines, una zona caracterizada por sus curvas cerradas y pronunciadas pendientes.

Ahí, el conductor del vehículo —que transportaba fruta de palma de aceite— perdió el control de la pesada unidad.

El camión terminó volcado parcialmente sobre uno de los carriles de circulación, bloqueando el paso vehicular y esparciendo parte de su carga sobre la cinta asfáltica.

Automovilistas que circulaban por la zona detuvieron su marcha para auxiliar al chofer, quien resultó con golpes y excoriaciones, aunque sin lesiones que pusieran en riesgo su vida.

Labores

Minutos más tarde, arribaron al sitio paramédicos de Protección Civil (PC) Municipal, quienes brindaron los primeros auxilios al herido, mientras elementos de la Policía Municipal y Guardia Nacional (GN) llevaron a cabo las labores de abanderamiento y control del tránsito vehicular.

El percance ocasionó importante congestionamiento vial durante varias horas, hasta que una grúa especializada procedió al retiro del camión siniestrado, restableciendo la circulación en ambos sentidos.

Las autoridades exhortaron a los conductores a extremar precauciones al transitar por este tramo carretero, considerado de alta peligrosidad debido al estado del camino y al constante paso de transporte pesado.