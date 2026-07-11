Se accidenta automóvil por una mala maniobra

El exceso de velocidad, aunado a una mala maniobra, originó que un automovilista perdiera el control del volante y terminara volcando sobre el tramo carretero Tuxtla Gutiérrez-Chiapa de Corzo, a la altura de la Curva del Migrante.

El hecho fue registrado alrededor de las 08:50 horas del viernes en la demarcación chiapacorceña, por lo que elementos de la Guardia Nacional se movilizaron al carril de oriente a poniente.

Pérdida de control

Ahí, se informó que un automóvil de la marca Volkswagen tipo Jetta se desplazaba sobre la zona; sin embargo, al llegar justo en la curva mencionada acabó por perder el control del volante debido a una maniobra abrupta.

La unidad se impactó contra la guarnición y posteriormente volcó sobre la cinta de asfalto.

A pesar de lo aparatoso del percance no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales valuados por miles de pesos.

Dos horas más tarde, una grúa con ancla se encargó de remolcar la unidad particular y remitirla al corralón en turno para liberar finalmente la vialidad en la zona.