Se accidentan en moto: un muerto y un herido

Una persona sin vida y otra lesionada es el saldo que arrojó un accidente de una motocicleta en el tramo de Mapastepec a la comunidad Valdivia, sobre la carretera Costera.

Los hechos ocurrieron este miércoles mientras se registraba un fuerte aguacero, presumiéndose que por ese motivo perdieron el control de la unidad y derraparon.

Ante el llamado a los servicios de emergencia acudieron elementos de las corporaciones policiacas y paramédicos de Protección Civil (PC), quienes determinaron que una de las personas ya no contaba con signos vitales y la otra fue trasladada al hospital del IMSS Bienestar.

El ahora occiso vestía playera color verde, con logotipo del gobierno del estado y pantalón de mezclilla café, cuya identidad no fue establecida.

En tanto que Genaro “N”, quien presentaba múltiples lesiones, fue trasladado al hospital para recibir atención médica especializada.

Personal de Servicios Periciales procedió al levantamiento del cuerpo para su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo), en donde le practicarían la necropsia de ley y esperarían que sus familiares acudan a identificarlo.

No se estableció si en el percance se vieron involucradas otras unidades vehiculares, aunque se presume que las condiciones climáticas adversas pudieron haber influido en el percance.

Por ello, exhortaron a los conductores de vehículos y motocicletas que extremen sus precauciones, ante el riesgo de accidentes a consecuencia de las lluvias.