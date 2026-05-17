Se estampa automóvil en torre; un lesionado

Totalmente destrozado quedó un vehículo de modelo reciente al subir al camellón central e impactarse contra una torre de alta tensión de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre el bulevar de la 8.ª avenida Norte en la colonia 5 de Febrero, ubicada en el municipio de Tapachula, como consecuencia de esto una persona resultó lesionada.

Colisión frontal

Los hechos ocurrieron entre la 37.ª y 39.ª calle Poniente, estableciéndose que al parecer el automóvil Volkswagen Gol iba en sentido contrario cuando el conductor perdió el control del volante.

Ante el fuerte impacto, la unidad presentó daños severos en la parte frontal y se activaron las bolsas de aire, pero a pesar de esto resultó con lesiones Iván “N” (25 años).

Por ello, fue auxiliado por paramédicos del Club de Auxilio y Rescate de Chiapas (Carch), por lo cual tras ser estabilizado a bordo de una ambulancia de la Cruz Roja Mexicana fue trasladado de emergencia a un hospital.

Los vecinos al escuchar el estruendo salieron a ver lo que había pasado y reportaron el percance al número de emergencias, así que también acudieron agentes de las corporaciones policiacas que detuvieron a la persona que manejaba.

El individuo se encontraba ileso y fue puesto a disposición de las autoridades ministeriales para que rinda su declaración y se deslinde responsabilidades conforme a la ley.

Personal de la Guardia Estatal de Vialidad se encargó de iniciar las investigaciones correspondientes y de ordenar el traslado de la unidad siniestrada a un corralón oficial, para ser puesta a disposición del Ministerio Público.

Los daños materiales ascienden a varios miles de pesos ya que se consideró como pérdida total, porque toda la parte delantera del motor quedó prácticamente destruida.