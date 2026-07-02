Se estampa motorista en semáforo y muere

La tragedia envolvió la noche de la capital, ya que un joven motociclista perdió la existencia luego de sufrir un accidente de tránsito suscitado sobre el libramiento Sur y crucero con la calle Central.

El hecho se registró alrededor de las 22:20 horas, por lo que elementos de Tránsito y Vialidad Municipal arribaron al carril de poniente a oriente de la vía rápida.

Ahí, un joven de 28 años aproximadamente se desplazaba a bordo de un ciclomotor en color negro. Sin embargo, un coche particular en color rojo le hizo un corte de circulación.

Causa

Esta acción hizo que el ocupante del ciclomotor se fuera contras las boyas, perdiera el control del manubrio y se estrellara contra la base o soporte del semáforo.

Ciudadanos que se encontraban en la zona de inmediato solicitaron el apoyo de las unidades de emergencias. No obstante, tuvieron que transcurrir casi 45 minutos para que se presentara una ambulancia de Protección Civil (PC) municipal.

Protocolo

Lo único que pudo hacer la cuadrilla de paramédicos fue el colocarle encima una sábana quirúrgica para cubrir el cuerpo del joven.

Agentes de Tránsito y Vialidad Municipal acordonaron la zona y solicitaron la intervención del personal de la Dirección de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE) para hacer las diligencias correspondientes y finalmente llevar a cabo el levantamiento del cadáver para trasladarlo al anfiteatro.