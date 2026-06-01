Se estrella contra muro de contención

En estado crítico fue como acabó un joven motorrepartidor tras estrellarse contra un muro de contención sobre el libramiento Norte, a la altura de La Torre Chiapas, en la capital durante las últimas horas de la noche del sábado.

El hecho fue registrado alrededor de las 22:10 horas, por lo que elementos de Tránsito y Vialidad Municipal arribaron al carril de oriente a poniente.

Ahí, se informó que un joven de aproximadamente 24 años de edad yacía tendido sobre la carpeta asfáltica y su vehículo particular, de la marca Yamaha, se encontraba metros más adelante.

Aparatoso accidente

Los agentes viales informaron que el motorista había perdido el control del manubrio y terminó estampándose brutalmente contra el muro de contención.

Del fuerte impacto, el rostro del repartidor sufrió severas lesiones y probables fracturas. Rápidamente se movilizó una cuadrilla de socorristas de Protección Civil (PC), quien le proporcionó la atención prehospitalaria y posteriormente lo trasladó de urgencia a un hospital para recibir asistencia médica especializada y toma de radiografías.

Una hora más tarde, el vehículo fue remolcado y remitido al corralón en turno para liberar finalmente la vialidad en la zona.