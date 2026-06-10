Se estrella contra poste y bolardo

El exceso de velocidad, aunado a una mala maniobra, originó que un automovilista perdiera el control del volante y se estrellara contra un poste y un bolardo de contención sobre la 15.ª Oriente y calle 17 de Octubre, en la colonia Bienestar Social de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

Iba velozmente

El hecho fue registrado alrededor de las 13:55 horas del martes, por lo que elementos de Tránsito y Vialidad Municipal arribaron al sitio; ahí, se informó que un vehículo de la marca Volkswagen, de color blanco con placas de circulación del estado de Chiapas, circulaba velozmente.

Por ello, al hacer una intempestiva maniobra el conductor perdió el control del volante y se estampó contra un poste de concreto y en un bolardo.

A pesar de lo aparatoso del percance, no se reportaron personas lesionadas, pero el automóvil quedó destrozado de la parte frontal y hubo derramamiento de fluidos.

Una hora más tarde, una grúa con plataforma se encargó de remolcar la unidad automotriz particular y transportarla al corralón en turno para liberar finalmente la vialidad en la zona.