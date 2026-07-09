Se impacta contra el muro de contención

Un espectacular accidente se registró en la carretera Costera, cuando el conductor de un vehículo perdió el control, se impactó contra el muro de contención y terminó arriba del camellón, dejando daños materiales de alta consideración.

El percance se registró a la altura del entronque al ejido Álvaro Obregón, en el tramo Huehuetán-Tapachula, sin que se reporten personas lesionadas.

Se dijo que el automóvil color blanco se desplazaba con dirección a Tapachula, cuando el conductor se impactó con el muro de contención, derribando uno de ellos y en su carrera terminó incrustado en el camellón.

Pesquisas viales

Ante el reporte se movilizaron elementos de los cuerpos de seguridad y de los organismos de emergencia, quienes verificaron que no existieron personas afectadas.

Personal de la Guardia Nacional (GN) División Caminos tomó conocimiento de los hechos e inició las investigaciones para determinar la forma en que ocurrió el percance.

La unidad fue levantada con apoyo de una grúa para ser trasladada a un corralón oficial.