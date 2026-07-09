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Se impacta contra el muro de contención

Julio 09 del 2026
El conductor perdió el control y acabó encima del camellón. Rafael Victorio / CP
El conductor perdió el control y acabó encima del camellón. Rafael Victorio / CP

Un espectacular accidente se registró en la carretera Costera, cuando el conductor de un vehículo perdió el control, se impactó contra el muro de contención y terminó arriba del camellón, dejando daños materiales de alta consideración. 

El percance se registró a la altura del entronque al ejido Álvaro Obregón, en el tramo Huehuetán-Tapachula, sin que se reporten personas lesionadas. 

Se dijo que el automóvil color blanco se desplazaba con dirección a Tapachula, cuando el conductor se impactó con el muro de contención, derribando uno de ellos y en su carrera terminó incrustado en el camellón. 

Pesquisas viales

Ante el reporte se movilizaron elementos de los cuerpos de seguridad y de los organismos de emergencia, quienes verificaron que no existieron personas afectadas. 

Personal de la Guardia Nacional (GN) División Caminos tomó conocimiento de los hechos e inició las investigaciones para determinar la forma en que ocurrió el percance. 

La unidad fue levantada con apoyo de una grúa para ser trasladada a un corralón oficial. 

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