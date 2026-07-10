Se incendia al derribar poste

Varias comunidades del municipio de Chilón permanecieron sin el servicio de energía eléctrica luego de que una camioneta se saliera del camino e impactara un poste del tendido eléctrico en las inmediaciones de la comunidad Alan Sacjun.

La unidad involucrada era una camioneta Nissan de redilas para ganado, cuyo conductor presuntamente perdió el control cuando circulaba por un camino de terracería.

Tras el impacto el poste colapsó y el cableado provocó un incendio que consumió el vehículo en cuestión de minutos.

Habitantes de la zona señalaron que el chofer, identificado de manera preliminar como Juan “N”, presuntamente había ingerido bebidas alcohólicas antes del accidente.

No obstante, esta versión no ha sido confirmada por las autoridades y forma parte de las investigaciones. Tanto el conductor como su acompañante lograron salir de la unidad antes de que las llamas la envolvieran por completo y posteriormente abandonaron el lugar.

Autoridades comunitarias informaron que solicitarán al presunto responsable responder por los daños ocasionados.