Se incendia camión por encontronazo

Un aparatoso accidente, que terminó con una de las unidades convertida en chatarra tras incendiarse, se registró la tarde del lunes en el tramo carretero de Tapachula a Puerto Madero, dejando como saldo a varios lesionados y considerables daños materiales.

Esto se dio a la altura del cantón Acaxmán, en donde se vieron involucrados una combi del transporte colectivo y un camión torton, mismos que quedaron fuera de la cinta asfáltica, aunque la circulación fue cerrada.

Presuntamente el encontronazo fue frontal debido a que uno de los vehículos habría invadido el carril contrario.

Ante el reporte, acudieron elementos de servicios de emergencia, del Cuerpo de Bomberos y de las corporaciones policiacas para atender a los heridos e iniciar las investigaciones necesarias.

Lesionados

Se indicó que como consecuencia del percance, al menos cinco personas fueron trasladadas al hospital regional, quienes fueron auxiliadas por paramédicos de Protección Civil y del Club de Auxilio y Rescate de Chiapas (Carch).

Los lesionados viajaban en el colectivo, estableciendo que varios de ellos fueron valorados y no presentaban lesiones mayores.

Elementos de la Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad del Pueblo y Policía Municipal desplegaron un operativo en la zona para desviar la circulación, en tanto que personal del Cuerpo de Bomberos procedía a apagar las llamas que consumieron el camión.

Se dijo que el chofer de este último resultó ileso, quedando bajo resguardo de las autoridades que iniciaron las investigaciones para el deslinde de las responsabilidades conforme a la ley.

La Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa inició la carpeta de investigación, mientras que las dos unidades fueron trasladadas con grúas a un corralón oficial.