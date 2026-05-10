Se incendia Pointer por un cortocircuito

Momentos de tensión vivió el conductor de un automóvil durante las últimas horas de la noche del viernes, luego de que la unidad que había comprado recientemente comenzara a incendiarse de manera repentina mientras circulaba por el poniente de Comitán.

El siniestro, presuntamente originado por una falla en el sistema eléctrico, movilizó a elementos del Sistema Municipal de Protección Civil, quienes lograron sofocar las llamas antes de que el fuego se propagara por completo.

Auto en llamas

De acuerdo con el reporte, fue minutos antes de las 22:00 horas cuando vecinos del barrio Santa Ana alertaron a los números de emergencia sobre un compacto envuelto en fuego sobre la 8.ª calle Sur y 13.ª avenida Poniente.

Esto generó alarma entre habitantes del sector ante la intensidad de las llamas y la columna de humo visible a varios metros de distancia.

La unidad siniestrada era un Volkswagen Pointer de color naranja, cuyo propietario relató a las autoridades que apenas había adquirido el automóvil y que regresaba de un viaje procedente de La Trinitaria, con dirección a su domicilio.

Sin embargo, en pleno trayecto comenzó a percibir un olor a quemado y, segundos después, humo saliendo de la parte frontal del vehículo. En cuestión de instantes, el fuego envolvió el área del motor, obligándolo a detenerse de inmediato y abandonar la unidad para ponerse a salvo.

Vecinos que presenciaron la escena dieron aviso inmediato a las autoridades, mientras algunos intentaban contener el fuego a distancia, sin éxito, debido a la rapidez con la que avanzaron las llamas.

Minutos más tarde arribaron bomberos de Protección Civil Municipal, quienes desplegaron maniobras para controlar y extinguir el incendio.

Tras sofocar el siniestro, confirmaron que los daños se concentraron principalmente en la parte frontal y el compartimiento del motor, dejando severamente afectado el sistema mecánico y eléctrico de la unidad.

El automóvil fue orillado a un costado de la vía para no entorpecer la circulación y quedó en espera de una grúa que lo trasladaría a un taller mecánico, donde se evaluarán los daños. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas.