Se incendia taxi y solo deja daños materiales

El incendio de un taxi en el centro de la población del municipio de Mapastepec, movilizó a los cuerpos de emergencia y de seguridad, aunque se estableció que solamente se registraron daños materiales y no hubo lesionados.

Cortocircuito

El hecho ocurrió en las últimas horas de la noche del lunes sobre la avenida Francisco Sarabia Norte, en donde la unidad del sitio San Pedro, al parecer tuvo un cortocircuito en el sistema eléctrico y a consecuencia de esto se dio el incendio.

El conductor de la unidad, con placas de circulación A161BHB, identificado como Jesús “N”, resultó ileso, aunque sufrió crisis nerviosa, por lo que tuvo que ser auxiliado por paramédicos, pero no hubo necesidad de que fuera trasladado a un hospital.

Elementos de Protección Civil y de la Policía Municipal se presentaron al sitio para atender la emergencia y enfriar el área, así que fue controlado totalmente, quedando únicamente en afectaciones materiales por varios miles de pesos.

Las autoridades recomiendan a los conductores de vehículos, principalmente de unidades del servicio público que realicen constantes verificaciones de las condiciones mecánicas y del sistema eléctrico para prevenir accidentes.