Se lesiona al salirse auto del camino

Un aparatoso accidente carretero registrado la mañana del sábado sobre la vía Julián Grajales-Tuxtla Gutiérrez dejó como saldo una persona lesionada y daños materiales de consideración, movilizando a corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia a la demarcación de Chiapa de Corzo.

Eran aproximadamente las 08:45 horas cuando una unidad del transporte público foráneo procedente del municipio de El Parral circulaba sobre la carretera.

Por causas que son investigadas por las autoridades, el conductor perdió el control mientras avanzaba por la vía. Las primeras versiones señalan que una mala maniobra, sumada al exceso de velocidad, habría provocado que abandonara el camino.

Tras salir del camino, la unidad se estrelló contra la guarnición y estuvo a punto de volcar, generando momentos de tensión entre automovilistas que transitaban por el lugar y que presenciaron el percance.

Fue hospitalizado

Luego del reporte al número de emergencias, agentes de la Guardia Nacional acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y coordinar las labores de auxilio.

Minutos más tarde arribó una cuadrilla de paramédicos, quienes brindaron atención prehospitalaria al lesionado.

Tras una valoración médica inicial, los socorristas determinaron que era necesario trasladarlo a un hospital para recibir atención especializada y descartar lesiones de mayor gravedad.

Mientras se desarrollaba el rescate, las autoridades implementaron medidas de seguridad para evitar nuevos incidentes y agilizar la circulación vehicular en la zona.

Cerca de una hora después, una grúa con plataforma retiró la unidad accidentada y la trasladó al corralón en turno, donde permanecerá mientras se realizan los trámites y peritajes.