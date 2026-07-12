Se queda dormido tras el volante y cae de puente

Una persona lesionada y daños materiales valuados por miles de pesos dejaron como saldo un aparatoso accidente automovilístico registrado sobre la carretera Panamericana, a la altura del puente El Trébol, en uno de los principales accesos a la capital Tuxtla Gutiérrez.

El percance ocurrió alrededor de las 05:40 horas del sábado, cuando una llamada a los números de emergencias alertó sobre un vehículo siniestrado en la zona.

En atención al reporte, corporaciones de seguridad se trasladaron al lugar en donde localizaron una camioneta volcada y al conductor fuera de la unidad, por lo que solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia para su valoración médica.

Dormitó y volcó

De acuerdo con información proporcionada por fuentes policiales, el hombre manejaba una camioneta tipo SUV modelo Grand Cherokee de color gris oscuro, en dirección de Chiapa de Corzo hacia la capital chiapaneca.

Al incorporarse al puente vehicular que conecta con el libramiento Sur, presuntamente se quedó dormido al volante, perdió el control e impactó contra la barrera de protección.

La fuerza del choque provocó el colapso de la estructura metálica de contención, lo que ocasionó que el vehículo saliera proyectado desde el puente y cayera de una altura aproximada de seis metros hasta el camellón central.

Luego de la caída, la unidad acabó volcada y el ocupante logró salir por sus propios medios.

Además de la pérdida total de la Grand Cherokee, el percance generó daños considerables en la infraestructura vial incluyendo afectaciones en la barrera metálica de contención y en parte de la estructura de concreto del puente El Trébol.

Paramédicos de Protección Civil del Estado acudieron al sitio para brindar atención al conductor.

Posterior a la valoración correspondiente, descartaron lesiones de gravedad y determinaron que únicamente presentaba una crisis nerviosa derivada del incidente, por lo cual no fue necesario su traslado a un hospital.

Elementos de la Policía de Tuxtla Gutiérrez y de la Guardia Nacional tomaron conocimiento de los hechos y resguardaron el área, mientras que peritos especializados en tránsito llevaron a cabo las diligencias necesarias para establecer con precisión la mecánica del accidente y determinar las responsabilidades en las próximas horas.

Finalmente, una grúa hizo las maniobras para retirar la camioneta siniestrada y trasladarla al corralón, donde permanecerá bajo resguardo en lo que concluyen las pesquisas y se determina el procedimiento para la reparación de las afectaciones ocasionadas a la infraestructura vial.