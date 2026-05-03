Se queman dos vehículos en un taller mecánico

Dos vehículos quedaron calcinados en el interior de un taller al oriente de Comitán, lo que movilizó a bomberos de Protección Civil Municipal para sofocar el siniestro. El incidente dejó cuantiosas pérdidas materiales.

Esto fue sobre el libramiento Oriente, entre la 8.ª Sur y fraccionamiento El Laurel.

Autos calcinados

Se dijo que una persona de oficio mecánico rentaba el terreno en donde tenía su taller y arreglaba dos vehículos tipo carrozas, sin embargo, el propietario le había solicitado con anticipación desalojar el lugar.

Trascendió que una persona llegó a realizar limpieza del sitio y quemó basura, pero el fuego se propagó hacia la maleza seca y las llamas alcanzaron las dos unidades que se encontraban bajo una galera de lámina.

El incendio fue reportado rápidamente por vecinos al número de emergencias 911, movilizando a bomberos de Protección Civil Municipal quienes sofocaron la deflagración, pero cuando arribaron las dos carrozas ya se encontraban calcinadas por completo.