Se salva de milagro tras estamparse

Luego de que el conductor de una camioneta perdiera el control del volante se dio un espectacular accidente sobre el tramo carretero Huixtla-Huehuetán, cuando se impactó contra la barrera metálica de contención y terminó volcando en repetidas ocasiones.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió cuando el vehículo circulaba presuntamente a exceso de velocidad, lo que generó que el conductor no lograra mantener el control al transitar por este tramo, derivando en el fuerte impacto contra la estructura de protección.

Volcadura

Tras el choque, la unidad dio varias volteretas hasta quedar de nueva cuenta sobre sus cuatro llantas, con severos daños en la carrocería.

A pesar de lo aparatoso del percance, el conductor logró salir ileso, presentando solo una crisis nerviosa, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital. Paramédicos que acudieron al sitio confirmaron que no presentaba lesiones de gravedad.

El incidente generó la movilización de cuerpos de seguridad y emergencia, quienes arribaron para acordonar la zona y evitar nuevos percances, mientras la SUV era retirada de donde había quedado varada fuera del camino.

Elementos de la Guardia Nacional (GN) División Caminos se hicieron cargo de las diligencias correspondientes para determinar las causas exactas del accidente y deslindar responsabilidades al momento.

Después, con apoyo de una grúa, la camioneta fue retirada del lugar para liberar por completo la vía de comunicación. Los daños materiales fueron estimados en varias decenas de miles de pesos, considerándose prácticamente como pérdida total.

Autoridades reiteraron el llamado a los conductores a respetar los límites de velocidad y extremar precauciones, sobre todo en carreteras donde un descuido puede derivar en accidentes de gran magnitud.