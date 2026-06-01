Sedán se estampa en taxi estacionado

Con únicamente daños materiales fue como saldó un fuerte percance automovilístico sucedido sobre la calzada al Sumidero, a la altura de la avenida Itzantún de la colonia Las Casitas, en la capital Tuxtla Gutiérrez, el domingo después del mediodía.

Los agentes de Tránsito y Vialidad Municipal se movilizaron a la dirección mencionada luego de haber recibido una llama de emergencia al 911 a las 14:45 horas, en donde les alertaban acerca de un percance con posibles lesionados.

Encontronazo

Se dio a conocer que el conductor de un automóvil tipo sedán Chevrolet de color gris circulaba de norte a sur cuando, por causas que serán determinadas por las autoridades mediante las pesquisas, perdió el control del volante y se estampó contra un transporte público en modalidad de taxi, con número económico 5079.

Esta última unidad permanecía estacionada a un costado de la vialidad. Tras el violento encontronazo, ambos vehículos quedaron con severos daños materiales pues el particular tenía destrozada la parte frontal y la fascia se le había desprendido.

Por otra parte, el taxi presentaba afectaciones en la parte trasera, principalmente en el costado izquierdo y la ventanilla de la cajuela había estallado.

En el automóvil Chevrolet viajaban dos personas, quienes fueron valoradas por los cuerpos de emergencia; sin embargo, ninguna requirió de traslado a un hospital.

Más tarde, una grúa con plataforma se encargó de remolcar las unidades siniestradas y fueron remitidas al corralón en turno.