Semaforazo de autos en cruce de la Costera

El entronque entre la carretera Costera y la vía de comunicación hacia el ejido 20 de Noviembre, en el municipio de Tapachula, fue el escenario de un choque en el que se vieron involucrados un automóvil particular y un taxi, el cual dejó daños materiales de alta consideración y obstrucción vial.

Se pasó el alto

La falta de precaución y de respeto a las señales viales del semáforo en este lugar, fueron las causas del accidente en el que un automóvil Ford Figo se estrelló contra el taxi con número económico 1004.

Se dijo que el conductor de la unidad del transporte público tenía la luz verde a su favor, cuando al intentar cruzar fue colisionado por el automóvil particular.

Las dos unidades quedaron con daños severos y obstruían la circulación, aunque afortunadamente no se reportaron personas lesionadas, únicamente con crisis nerviosa.

Elementos de la Guardia Estatal de Vialidad y de la Policía Municipal tomaron conocimiento de los hechos y se iniciaron las diligencias para el deslinde de las responsabilidades en las próximas horas.

Se dijo que el conductor del Ford Figo pretendió darse a la fuga, pero esto le fue impedido por otros taxistas que llegaron en auxilio de su compañero para retenerlo y entregarlo a las autoridades.

Ambos vehículos fueron retiradas con apoyo de grúas para ser trasladadas al corralón