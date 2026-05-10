Semaforazo en bulevar entre camioneta y auto particular

Con daños materiales se saldó un choque que se registró en el municipio de Comitán, esto debido a que los conductores trataron de ganarle al cambio de luces del semáforo, lo que movilizó a oficiales de la Guardia Nacional de Seguridad en Carreteras para atender la emergencia.

El percance ocurrió sobre el bulevar Paseo de la Federación en el cruce con la 30.ª calle Sur, en el entronque con la carretera a Zapata, al sur de la ciudad.

El impacto se dio entre una camioneta Kia de color café, la cual circulaba al norte, y un Volkswagen Jetta de color rojo que se incorporaba al bulevar. Ambos conductores refirieron que el semáforo estaba en color verde.

Los dos vehículos quedaron varados sobre el cruce del bulevar, lo que provocó tráfico lento y congestionamiento vial, así que automovilistas reportaron el hecho al número de emergencias 911.