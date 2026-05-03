Siniestro acaba con casa durante la madrugada

Un fuerte incendio registrado durante la madrugada del sábado provocó la movilización de los cuerpos de emergencia en el barrio de Fátima, luego de que una vivienda ubicada en la privada Río Grijalva fuera alcanzada por las llamas, generando alarma entre vecinos del sector, esto en San Cristóbal de Las Casas.

De acuerdo con información oficial, el reporte fue recibido a través del sistema de emergencias alrededor de las 01:03 horas, lo que activó de inmediato la respuesta operativa del Instituto de Bomberos del Estado.

Minutos después, personal especializado arribó al sitio a bordo de unidades de comando, encontrando un siniestro en fase avanzada, con fuego propagado en el interior del inmueble y una intensa emanación de humo visible desde varios puntos de la zona.

Ante la magnitud del siniestro, los elementos desplegaron una línea de abastecimiento de aproximadamente 45 metros para iniciar maniobras estratégicas enfocadas en sofocar las llamas, enfriar estructuras afectadas y retirar material combustible que pudiera favorecer la expansión del fuego.

Estas acciones fueron determinantes para evitar que el siniestro se extendiera hacia viviendas colindantes.

Una vez controlada la emergencia, los “tragahumo” llevaron a cabo una inspección minuciosa en el área dañada para descartar puntos de reignición y verificar que no existieran riesgos adicionales para los habitantes del lugar.

Asimismo, brindaron recomendaciones preventivas a los propietarios sobre medidas de seguridad eléctrica y manejo de materiales inflamables.

Pese a la intensidad del incendio y los daños materiales ocasionados, autoridades confirmaron que no se reportaron personas lesionadas ni víctimas mortales que lamentar. Hasta el momento, las causas que originaron el siniestro se desconocen, pero no se descarta un corto en el sistema eléctrico.