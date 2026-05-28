Su propio hijo la degüella al interior de su casa

Una escena sangrienta ocurrió al interior de una humilde vivienda en la comunidad Jalapa, en el municipio de Acacoyagua.

La mañana de este miércoles, una persona del sexo femenino perdió la vida a manos de su propio hijo, quien se encontraba aparentemente bajo los efectos de sustancias ilícitas.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 10:00 horas, por lo que elementos de las corporaciones policiacas de inmediato fueron alertados por los pobladores de la comunidad para que se dirigieran ante el sangriento hecho.

Tragedia familiar

Fue en una casa particular donde sucedieron los hechos de esta tragedia a causa de las sustancias ilícitas consumidas por su familiar. Se dijo que en este hecho violento al parecer utilizó un arma blanca, lo que causó la muerte de la mujer al sufrir heridas en la parte del cuello, cayendo abatida en un charco de sangre y la cabeza separada del cuerpo.

La víctima fue identificada Marcelina Mendoza, de aproximadamente 45 años de edad, quien fue identificada por su otra hija, de 23 años.

Se informó que el responsable fue entregado a las corporaciones policías de la Fiscalía Regional Istmo Costa para sus trámites competentes por este lamentable hecho que ha conmocionada a la comunidad de Acacoyagua.