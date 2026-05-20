Sufren crisis nerviosa al colisionar colectivo

Crisis nerviosa sufrieron varios estudiantes al ser impactada la unidad de transporte público en modalidad de colectivo en que se desplazaban por un vehículo particular en el centro del municipio de Tapachula, en el que también resultó afectada una camioneta particular.

Fue en la esquina de la 3.ª avenida Norte y 3.ª calle Oriente donde ocurrió el percance entre la combi de la ruta 1 y un automóvil sedán de la marca Chevrolet Aveo de color gris.

El transporte público, con número económico 33, se desplazaba de sur a norte sobre la 3.ª avenida Norte y al llegar a la 3.ª Oriente fue embestida por el automóvil particular cuyo conductor perdió el control.

Al salir proyectado acabó colisionando contra una camioneta pick up Ford de color rojo, la cual se encontraba estacionada.

Salieron ilesos

Paramédicos de los servicios de emergencia acudieron al sitio, aunque establecieron que las personas involucradas resultaron ilesas, únicamente con crisis nerviosa, así que no hubo necesidad de su traslado a un hospital.

A su vez, personal de la Guardia Estatal de Vialidad se hizo cargo de iniciar las investigaciones para el deslinde de las responsabilidades, siendo levantadas las unidades con el apoyo de grúas para ser llevadas al corralón en turno.

Finalmente, se dijo que los daños materiales ascendieron a varios miles de pesos.