Taxista llevaba pasajero armado

Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), adscritos a la Subdelegación Palenque, aseguraron a dos personas del sexo masculino y un arma de fuego durante un recorrido de vigilancia realizado sobre el camino de terracería que conduce al ejido San Mateo.

De acuerdo con los primeros informes, los agentes federales detectaron un taxi que circulaba por la zona y le marcaron el alto para llevar a cabo una inspección preventiva.

Durante la revisión, los oficiales localizaron un arma de fuego en poder de uno de los pasajeros, quien presuntamente no pudo acreditar la legal posesión o portación del arma.

Ante esta situación, tanto el pasajero como el conductor fueron detenidos y trasladados a las instalaciones de la Subdelegación de la FGR.

Los individuos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, autoridad que determinará su situación jurídica conforme al avance de las pesquisas.