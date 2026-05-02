Termina sedán destrozado en el kilómetro 58

Dos personas lesionadas, un vehículo siniestrado y una vialidad semiobstruida, fueron el saldo de un accidente carretero la mañana del viernes en la vía de cuota dentro de la demarcación del municipio de Jiquipilas.

Aunque no hay versión oficial, se cree que una mala maniobra o una falla mecánica fue lo que provocó el percance.

Supuesta volcadura

Trascendió que minutos antes de las 07:00 horas, quienes transitaban sobre el tramo carretero Jiquipilas-Arriaga reportaron un accidente a la altura del kilómetro 58, el cual involucraba un automóvil sedán de color gris de reciente modelo que presentaba daños materiales considerables debido a una presunta volcadura.

Elementos de la Cruz Roja Mexicana, con base en la caseta de cobro, se constituyeron al lugar corroborando que en el interior se encontraban dos personas lesionadas que tras recibir la atención prehospitalaria, fueron trasladadas al hospital en Cintalapa.

Finalmente, cerca del vehículo destrozado le fueron colocados traficonos más adelante para ceder el paso de forma intermitente.

Mientras tanto, se esperaba que las autoridades de la Guardia Nacional llegaran al sitio para corroborar la información de lo ocurrido y ordenara el retiro de la unidad hacia el corralón municipal.