Trágico carreterazo cobra tres vidas de docentes

Tres personas calcinadas, dos hospitalizadas y un vehículo totalmente quemado, fueron el saldo de un trágico accidente sucedido durante la tarde del lunes al noroeste del municipio de Cintalapa.

Aunque no hay versiones oficiales, presuntamente el exceso de velocidad o alguna falla mecánica derivó en la pérdida de control por parte del conductor, lo que hizo que se saliera del camino.

Fatal percance

Trascendió que minutos antes de las 15:00 horas, usuarios del tramo carretero del desvío La Nigua a la cabecera municipal cintalapaneca habrían reportado que un vehículo se encontraba envuelto en llamas por el violento impacto y volcadura.

Lo anterior, luego de precipitarse varios metros fuera de la vía de comunicación, provocando una enorme columna de humo que sorprendió a los lugareños y a los usuarios.

Por ello, personal de Protección Civil se constituyó para el acordonamiento del área y solicitar el apoyo de pipas, las cuales minutos más tarde lograron sofocar el fuego.

Mientras tanto, previo al apoyo, dos personas del sexo masculino resultaron afectadas, quienes fueron identificadas como Rafael “N” (63 años), que tuvo posibles fracturas, y José Luis “N” que presentó quemaduras corporales.

Tras lo anterior, los socorristas lograron confirmar que en el interior del automóvil habían quedado atrapados tres pasajeros que lamentablemente fueron calcinados por el incendio.

Posteriormente, pidieron la intervención del personal pericial que recabaría la información de lo ocurrido para después solicitar el levantamiento de los cadáveres y transportarlos al Servicio Médico Forense (Semefo).

Por último, colonos afirmaron que los ocupantes de la unidad siniestrada circulaban de la colonia Adolfo López Mateos hacia el centro del municipio de Cintalapa, y que eran profesores del Cobach 266 que regresaban de sus labores cotidianas en las aulas.