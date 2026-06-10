Tráiler embiste a camioneta

Un choque entre un tráiler y una camioneta de la Secretaría de Marina (Semar) sobre la carretera Costera, dejó daños materiales por varios miles de pesos.

Fue a la altura del kilómetro 197 en el tramo Acapetahua-Mapastepec, en donde ocurrió el percance la tarde del martes.

Se indicó que un tractocamión de color blanco con caja seca, de la empresa Bimbo, se estrelló contra una pick up de color gris de la Marina, con número económico 814396.

Afortunadamente, derivado de estos hechos no se tienen reportes de personas lesionadas, aunque ambas unidades presentaron daños materiales.

Tomaron conocimiento agentes de las diferentes corporaciones policiacas, siendo la Guardia Nacional División Caminos quien se encargaría de realizar las diligencias para determinar las responsabilidades en las próximas horas.

Se dijo que el tramo es utilizado en doble carril desde las afectaciones que tuvo el puente Tablazón, durante la temporada de lluvias del año pasado y hasta ahora no se concluye la rehabilitación de la vía.