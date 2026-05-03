Tráiler se sale de la vía en el tramo a San Cristóbal

Sobre el tramo carretero que conecta a Ocosingo con San Cristóbal de Las Casas se dio un accidente de tránsito, a la altura del paraje conocido como La Ventana, dejó un tráiler fuera de la carpeta asfáltica y severos daños materiales en la cabina de la unidad.

Fuera del camino

De acuerdo con versiones de testigos, el conductor del tractocamión de color amarillo habría perdido el control del volante por causas aún no determinadas, lo que provocó que la pesada unidad abandonara su trayectoria y terminara parcialmente fuera del camino.

Tras el fuerte impacto, la cabina del tráiler presentó daños considerables. Además, la pesada unidad quedó obstruyendo parcialmente uno de los carriles, situación que generó complicaciones en la circulación vehicular y obligó a automovilistas a reducir la velocidad para evitar nuevos incidentes.

Hasta el cierre de la edición, no se había informado de manera oficial sobre el estado de salud del operador, por lo que se espera que autoridades correspondientes emitan un reporte en las próximas horas.

Elementos de seguridad y personal de auxilio se movilizaron hacia la zona para atender la emergencia, coordinar las maniobras de retiro del vehículo y restablecer por completo la circulación en este tramo considerado como uno de los más transitados de la región.