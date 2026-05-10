Tráiler y camión le hacen “sándwich” a un automóvil

Prensado entre un tráiler y un camión repartidor de cilindros de gas fue como quedó un vehículo sobre el libramiento Sur de la ciudad Tapachula, aunque a pesar de lo aparatoso solamente se reportaron daños materiales por varias decenas de miles de pesos, sin lesionados o víctimas mortales.

Fue a la altura del fraccionamiento Los Palacios en donde ocurrió el percance que movilizó a los cuerpos de emergencia, debido a que varios cilindros de gas cayeron del camión repartidor y se temía algún siniestro que pusiera en riesgo la vida de los involucrados y usuarios de la vía de comunicación, como una explosión.

Trató de rebasar

De acuerdo con el reporte, el chofer de un tractocamión de color rojo al parecer intentó rebasar a un automóvil sedán de color plata, pero al hacerlo lo embistió por alcance en la parte trasera.

A consecuencia de esto, salió proyectada y chocó contra el repartidor de gas, cayendo varios cilindros que afortunadamente no presentaron fugas. El vehículo particular acabó atrapado entre las dos pesadas unidades.

Elementos de Protección Civil, del Cuerpo de Bomberos, así como policías estatales y municipales acudieron para atender el percance y evitar otro accidente vial.

Asimismo, personal de la Guardia Estatal de Vialidad se encargó de iniciar las investigaciones que permitan deslindar las responsabilidades en las próximas horas, mientras tanto, los vehículos fueron remolcados al corralón en turno.