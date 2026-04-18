Transporte público colisiona en un cruce de UnoXUno

El no respetar el programa UnoXUno en una intersección de calles, originó que una unidad de transporte público en modalidad de colectivo y un vehículo particular en la zona Centro terminaran chocando entre sí, esto en la capital chiapaneca durante la mañana del viernes.

Encontronazo

El hecho fue registrado cerca de las 08:10 horas, cuando la combi y el sedán protagonizaron un encontronazo en la esquina de la 3.ª Poniente y 3.ª Norte, debido a que uno de los conductores no tuvo precaución ni respetó el paso.

Como saldo de la colisión no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales valuados en miles de pesos.

Tanto el chofer de la ruta 69 y la persona del sexo femenino que manejaba el automóvil particular, buscaron llegar a un acuerdo económico antes de que las autoridades viales se presentaran al sitio y turnaran el caso al Ministerio Público (MP), enviando además las unidades al corralón en turno.

Por ello, luego de discutir y arreglarse, el transportista dijo que llevaría el colectivo a un taller mecánico para arreglar la abolladura que tenía en la carrocería pues recibió el impacto en el costado del conductor.

Mientras tanto, la automovilista esperó a que se presentara un familiar para retirar la unidad de la zona y liberar la circulación vial.