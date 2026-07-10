Tras disparos aseguran moto abandonada

Autoridades policiacas desplegaron un amplio operativo luego de registrarse disparos de arma de fuego en las inmediaciones de un bar, ubicado al sur de la ciudad de Tapachula, acciones en las cuales fue asegurada una motocicleta aparentemente involucrada.

Los hechos ocurrieron en las últimas horas de la noche del miércoles frente al bar La Quinta, a unos metros de la clínica hospital del Isstech sobre la 5.ª avenida Sur.

Reportan balazos

Vecinos de la zona reportaron que escucharon los disparos, por lo que elementos de las policías estatales y municipal, así como de la Guardia Nacional, Ejército y de la Fuerza de Intervención Inmediata Pakal, llegaron de inmediato a la dirección señalada en donde localizaron dos cartuchos percutidos sobre la vía pública.

Asimismo, a poca distancia fue hallada una motocicleta de color negro que había sido abandonada, la cual supuestamente usaron los sujetos que realizaron los disparos al aire, quienes lograron huir con rumbo desconocido.

Se aclaró que no hay reportes de personas lesionadas o fallecidas, tampoco de detenidos, aunque se abrió una carpeta de investigación y se analizan las cámaras de seguridad ubicadas en la zona para tratar de identificar a los involucrados.