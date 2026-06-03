Tres lesionados por invasión de carril

Dos motocicletas se vieron involucradas en un aparatoso accidente, el cual dejó como saldo a tres personas lesionadas y daños materiales de consideración, esto en el municipio de Tapachula.

Fue sobre la 11.ª avenida Sur prolongación, en las inmediaciones de la colonia 11 de Septiembre, en donde ocurrió el percance que movilizó a los cuerpos de emergencia y corporaciones policiacas.

Se dijo que al parecer uno de los conductores invadió carril contrario y se estampó frontalmente contra otra unidad del mismo tipo, quedando tirados ambos sobre la cinta asfáltica junto a otro pasajero.

Vecinos de la zona dieron aviso al 911, por lo que acudieron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y de Protección Civil. Los heridos fueron trasladados a diversos hospitales para su atención especializada inmediata.

La circulación fue cerrada durante varios minutos mientras se realizaban las acciones de auxilio y rescate de los lesionados. En el lugar se encontraban también las dos motocicletas con señales del fuerte choque, por lo cual el sitio fue acordonado mientras se procedía a iniciar las pesquisas para el deslinde de las responsabilidades en las próximas horas.