Un herido en impacto de mototaxi

Gravemente lesionado resultó un mototaxista al impactar su unidad contra una camioneta Nissan sobre el tramo carretero que comunica al municipio de San Pedro Chenalhó y la comunidad de Chalám.

Pobladores reportaron que el chofer del mototaxi presuntamente circulaba a exceso de velocidad cuando ocurrió el impacto.

Del fuerte choque, el conductor salió proyectado de la unidad y acabó tendido sobre la cinta asfáltica con considerables lesiones.

Habitantes de la zona auxiliaron al motorista en tanto llegaban los elementos de los grupos de auxilio.

Personal de Protección Civil le brindó la atención prehospitalaria y lo trasladó al hospital, donde su estado de salud fue reportado como grave.

La camioneta involucrada permaneció en el lugar de los hechos, mientras autoridades tradicionales y el juez de Paz y Conciliación Indígena acudieron para tomar conocimiento del incidente y deslindar responsabilidades en las próximas horas.

Personal de Protección Civil exhortó nuevamente el llamado a los automovilistas a que conduzcan con precaución para evitar accidentes.